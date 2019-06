Cristina Morales, esposa de Gary Medel, se refirió a los problemas al interior de la selección

La esposa de Gary Medel, Cristina Morales, utilizó su cuenta de Instagram para que sus casi 186 mil seguidores le preguntaran de diversos temas, a los cuales ella estaría abierta a responder, siempre utilizando la herramienta de "preguntas" que entrega la aplicación.

En este contexto, una de las preguntas realizadas a la esposa del "Pitbull" fue: "¿Crees que las señoras de futbolistas deben meterse en las cosas de un camarín?", a lo que la periodista respondió: "Absolutamente no, es el trabajo de tu marido. En tu casa a solas puedes hablar con tu pareja sobre su trabajo o como se siente, pero de ahí a hablarlo públicamente pues no veo que sea necesario. ¿Aporta algo? Creo que no".

"Lo que opine lo haré con mi gente en privado. Aquí no me veréis meterme en temas laborales de mi marido", agregó Morales, refiriéndose a como se han dado los conflictos en el camarín de la selección.

Todo esto se da por el conflicto que existe con Claudio Bravo y que el mismo Gary Medel reconoció durante la semana que existía con el portero del Manchester City.