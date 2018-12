Cristián Vilches y su continuidad en Universidad de Chile: 'Tengo ganas de seguir'

Universidad de Chile sigue buscando refuerzos para la próxima temporada con miras a la confección del plantel que quiere Frank Dario Kudelka.

Uno de los nombres que no seguiría en los azules es el defensor central Cristián Vilches. El jugador formado en las fuerzas básicas de Palestino conversó con La Tercera y aseguró que de momento no se han comunicado con él para renovar. "Seguir en la U está en el aire, no sé qué pasará conmigo".

Eso sí, Vilches señaló que tiene todas las intenciones de seguir vistiendo la camiseta azul. "Tengo ganas de seguir, lógicamente. Esta semana quedaron de avisarme".

El cuadro estudiantil espera oficializar la llegada de nuevos jugadores como Diego Carrasco, Claudio Sepúlveda y Pablo Parra.