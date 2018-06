Cristián Insaurralde desea ir a Colo Colo: "Me gustaría jugar con Paredes arriba. Es extraordinario"

El delantero argentino que milita en Cerro Porteño, Cristián Insaurralde, en conversación con Los Tenores de ADN manifestó su deseo de vestir la camiseta de Colo Colo para el segundo semestre, club que lo sigue muy de cerca para reemplazar a Octavio Rivero en ofensiva.

"No tengo la información si es que ha llegado una oferta formal, pero si me ha llegado el comunicado de la intención y uno se pone contento que lo nombren en un club como Colo Colo", sostuvo el ariete.

En esa misma línea, agregó que "me encantaría jugar con Paredes (Esteban), porque es un delantero extraordinario, goleador y siento que podría ayudar mucho desde mi lugar. A uno lo ilusiona y lo pone contento que un club tan grande como Colo Colo esté pensando en contratarte. Así que estaremos atentos y ojalá se dé".

Consultado sobre su presente en el cuadro paraguayo, indicó: "Acá en Cerro Porteño he jugado muchísimos partidos y hoy lamentablemente no hay opción de compra, así que estaría volviendo a O'Higgins de Rancagua y después ver lo que pasa, si es que se puede llegar a algún acuerdo".

Sobre en qué puesto le gustaría desempeñarse si se transforma en el próximo refuerzo del Cacique, Insaurralde manifestó que "prefiero jugar de 9 que por fuera, pero por suerte tengo la facilidad de jugar por fuera muy bien, donde también me siento muy cómodo, o por banda, donde he jugado más el último tiempo y es donde saco más provecho de mis condiciones".

"En O'Higgins terminé jugando de 9 en el último torneo y salí goleador del equipo, pero desde que vine a Paraguay he jugado siempre por banda, aunque en algunos compromisos me han ocupado dentro del área también. En general me ha ido muy bien y me siento cómodo en cualquier lugar de delantera que me posicionen", cerró el trasandino.