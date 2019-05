Cristian Garín: 'Estoy en el mejor momento de mi carrera'

Un gran triunfo consiguió la primera raqueta nacional, Cristian Garín tras imponerse ante el estadounidense Reilly Opelka por 7-6, 7-5 y 7-6 en la primera ronda del abierto francés.

Garín analizó su triunfo, manifestando que "Me apure un poquito en el tercer set pero la verdad es que contento, la verdad es que feliz de estar en segunda ronda, creo que tengo mucho por seguir mejorando y lo voy a intentar de la misma manera que lo vengo haciendo".

Además agregó: "Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y me lo tomo bien, sólo han sido cosas positivas y me gustaría seguir de la misma manera".

Stanislas Wawrinka será el rival de "El Tanque" en la siguiente ronda del Grand Slam parisino, un contrincante que no complica al nacional: "Siento que son los partidos que me gusta jugar, está de más decir algo de él es un gran jugador, de mucho nivel y son los partidos que me gusta jugar, voy a dar mi 100%".

Aún está por definir el horario del duelo entre el suizo y el nacional, mientras que para mañana está programado el debut de Nicolás Jarry frente a Juan Martín Del Potro.