Cristián Fabbiani: 'Si algún día vuelvo a Palestino, será como técnico'

El exdelantero de Palestino, Cristián Fabbiani, analizó la histórica clasificación del conjunto árabe en Copa Libertadores tras eliminar al Independiente de Medellín.

En conversación con El Mercurio, el Ogro sostuvo que "vi muy bien a Palestino con el DIM. Eso sí, a mi entender pudo haber cerrado el partido antes, en un par de mano a mano que tuvo. Se sufrió demasiado".

"Espero que a Palestino le vaya bien en la Copa. La llegada de Basay a la banca le cambió la cara al equipo, se nota que conoce muy bien el fútbol chileno. Hay jugadores de muy buen nivel en el plantel, como el 'Mago' (Luis) Jiménez, el arquero Ignacio González y el lateral Guillermo Soto", subrayó.

El artillero de 35 años también entregó detalles sobre un posible regreso a La Cisterna en el pasado, pero explicó que "querían que primero vaya a prueba y yo no estuve de acuerdo. Con la carrera que he hecho, no tengo que demostrarle nada a nadie".

Fabbiani también admitió que persisten sus deseos de volver, pero puntualizó que "ya asumí que si algún día vuelvo al club, será como técnico, ya hice el curso".





El delantero se ganó el corazón de la hinchada baisana en 2004, año en que explotó su sello goleador. Esa temporada marcó 16 goles en 25 partidos, los que festejaba con una máscara de Shrek.

Tras explotar en Palestino, el Ogro pasó por River Plate, Newell's Old Boys, Lanús y Cluj de Rumania.