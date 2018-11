Cristian Canio: Molesta y duele que traten al mapuche de delincuente, que no sirve para nada

Cristian Canio, jugador de Deportes Temuco, aseguró que "molesta y duele" que traten al mapuche como "un delincuente" y alguien que "no sirve para nada".

"Y ha pasado en este último tiempo (…) Viene pasando ya hace largo rato. Dios quiera que podamos llegar a un acuerdo. Del Gobierno con la gente. Que tenga un mejor trato, que ya basta de discriminar a los mapuches. Es incómodo. Muchas veces por ser mapuche te discriminan o te miran en menos", dijo en entrevista con La Tercera.

Si bien reconoce que él nunca ha sentido en el fútbol esa discriminación, amigos, cercanos y familiares que se desempeñan en otras áreas "han sufrido discriminación" o "los miran en menos por ser mapuches".

"Que por estar metidos acá creen que andan quemando camiones y no es así. Uno es persona igual que todos. Si bien es cierto que llevamos la sangre del pueblo mapuche, no por eso nos van a mirar en menos o a discriminar", agregó.





Canio también tuvo palabras para la muerte de Camilo Catrillanca y aseguró que si el carabinero que disparó rompió la tarjeta de memoria fue por un motivo.

"Acá hay algo claro, porque los carabineros andan con sus cámaras, graban sus imágenes y en este caso las terminaron perdiendo o rompiendo. Creo que por algo hicieron esas cosas. Después involucran a la gente mapuche, que por culpa de ellos pasó esto o esto otro… Y ahí quedó más que claro que los carabineros algo hicieron. Por algo no están esas imágenes", dijo.

"Nos tratan diferentes, somos mirados de otra forma y esta no es la excepción. Por ahí muchas veces los carabineros son mandados y no tienen la culpa. Es malo. A uno le duele por sus compatriotas, somos de la misma sangre. Molesta cuando agarran a palos a las señoras con guagua, por ejemplo. Eso no debería pasar más", agregó.