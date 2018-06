Cristián Bogado y su llegada a Audax: "Desde hace dos años y medio buscaba regresar a Chile"

El refuerzo estrella de Audax Italiano, Cristián Bogado, habló son ADN sobre su reciente incorporación al cuadro de La Florida, asegurando que está muy feliz por volver a Chile.

"Hace dos años y medio que venía buscando regresar a mi casa, lo digo así porque tengo un hijo chileno y me siento un chileno más. No esperé que un club tan grande como Audax se fijara en mí, y no lo pensé, altiro dije que si y hoy viernes ya firmé con la institución", comenzó diciendo el delantero paraguayo.

En esa misma línea, agregó: "Volver a mi casa y en un club importante como Audax es muy lindo. Sé que no están pasando un buen momento, pero haré lo posible por trabajar y ponerme bien para ayudar al club a salir del complicado momento en que se encuentra".

Sobre cómo se gestó su llegada al cuadro de La Florida, Bogado reveló que "me dijeron que necesitaban un 9 de mis características y estos desafíos me gustan, porque tengo que trabajar el doble o el triple. Me comentaron también que Audax jugaba muy bien pero que no tenía goles, y ojalá yo pueda contribuír en eso".

Finalmente, el ariete aseguró que gran parte de la motivación por volver al país se debió al constante apoyo que recibió de Colo Colo e Iquique. "Desde esos equipos, que tanto quiero por todo lo que viví, me brindaron un apoyo que no esperaba y eso me motivó mucho más para volver y entregar el 200% en Audax", cerró.