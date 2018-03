Cristián Álvarez y el clásico con Colo Colo: "Acá es donde aparecen los jugadores experimentados"

Beñat San José aún no define el once de la UC ante Colo Colo, y una de las dudas pasa por el lateral derecho.

Cristián Álvarez, quien pelea la titularidad con Raimundo Rebolledo, analizó la competencia entre ambos: "Estamos luchando el puesto, finalmente la decisión es del entrenador. Hay una diferencia generacional tremenda, yo tengo 38 y el 20. El DT deberá decidir quién está más preparado para el sábado".

En esa misma línea, el "Huaso" apuntó que "soy el capitán y acá es donde aparecen los jugadores experimentados. Tenemos que bajar la presión y decir las palabras justas para los más jovenes. Los más grandes nos hacemos responsables de muchas cosas".

Respecto a si está listo para jugar, el defensor sentenció que "estoy muy bien preparado, he trabajado muy bien para cuando me toque. Si juego mal es por circunstancias del juego, no por falta de preparación".

Además, Álvarez se refirió a la visita del fin de semana al estadio Monumental: "Es un partido difícil y muy lindo. Ellos necesitan ganar y nosotros venimos bien, con mucha confianza. Tenemos una prueba muy complicada, pero estamos claros en lo que queremos y cómo nos pararemos en la cancha".