Cristian Álvarez por el castigo al Monumental: "Tiene que haber mano dura"

El capitán de Universidad Católica, Cristián Álvarez, analizó el momento de los Cruzados y del Torneo Nacional 2018 de la ANFP, reconociendo que "en el último tramo del campeonato, sí se aprieta todo. Ya ahora no hay posibilidad de empatar, de perder un partido, si no te vas quedando atrás, te van pillando los otros".

El zaguero de la UC también comentó el castigo que recibió el Estadio Monumental por los incidentes en el Superclásico y dijo que "en algún momento hay que tomar medidas acerca de la violencia. No pueden quedar impunes esas cosas".

"Ahora tocó que suspendan el estadio por dos fechas... pero ya tiene que haber mano dura finalmente. No puede ser que la familia no pueda ir al estadio, no puede ser que uno tenga miedo de ir al estadio", agregó el defensor de 38 años.

Álvarez recalcó que todos los clubes deben asumir su responsabilidad y manifestó que "ahora le tocó a Colo Colo, pero nos puede tocar a nosotros, le puede tocar a la U, le puede tocar a Wanderers que son complicados y a otras hinchadas, que si no se someten a las reglas que hay dentro de un estadio, hay que pagar las consecuencias".