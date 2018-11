Cristián Álvarez: "Nos acostumbramos a la presión de ser líderes"

El domingo, frente a O'Higgins, Cristián Álvarez disputó su último partido en San Carlos de Apoquindo, porque se retirará a fines de año.

Los cruzados, empatando en Temuco, se consagrarán campeones del Torneo Nacional 2018.

Consultado sobre la temporada de la UC, el "Huaso" apuntó que "nos hemos acostumbrado a la presión de ser líderes. Es difícil aguantar todo lo que se dice, o que los otros equipos jueguen primero que tú. Y lo hemos hechos durante todo el año".

Además, respecto al triunfo contra la escuadra de Marco Antonio Figueroa, el defensor comentó que "no hemos hecho partidos muy buenos, pero sabemos a lo que jugamos. Ganamos 1-0, y en el segundo tiempo casi no nos patearon al arco. No tuvimos mucho para perderlo. No nos ponemos nerviosos ni tenemos miedo, somos equilibrados en lo deportivo y lo mental".