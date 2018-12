Cristián Álvarez: 'No me esperaba lo que sucedió con Beñat en Católica'

El excapitán de Universidad Católica, Cristián Álvarez, habló con Los Tenores de ADN sobre la sorpresiva salida de Beñat San José del club.

Consultado sobre si se esperaba la determinación que tomó el DT, fue tajante en su respuesta."La verdad que no. No me esperaba esto, yo lo veía motivado con el tema de Copa Libertadores. Me parece muy raro lo que pasó, ya que no veo por qué terminó sucediendo".

En esa línea, el "huaso" añadió: "El que tiene la verdad es Beñat, todo lo que digan los demás serán sólo especulaciones. Si él quiere aclarar el tema ahí se verá qué fue lo que realmente le sucedió".

"Es difícil que un técnico deje un club sin tener otro seguro o algo amarrado. Quizás quiere entrenar otro equipo, quizás echaba de menos a alguien, o le interesa estar en otro lado. Se portó muy bien conmigo y yo sólo le deseo que le vaya bien", agregó el emblema cruzado.

Finalmente, Álvarez acabó con las especulaciones sobre algún problema entre el técnico y los jugadores, sosteniendo: "Las dos cabezas más importantes del camarín eramos el Chapa y yo, y él nunca tuvo un problema con nosotros, entonces todo lo que venga para abajo ya no es tan fuerte. Nosotros nos llevábamos muy bien, conversábamos muchas veces, entonces no había nada de eso. El camarín era bien unido".