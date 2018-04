Cote Rojas y titulares que la comparan con Alexis Sánchez: "Se agradecería que pusieran mi nombre"

La delantera chilena, María José Rojas, se refirió a los titulares de medios deportivos que no ponen su nombre y prefieren la comparación con Alexis Sánchez.

En conversación con Despelotadas de Redgol, la artillera nacional admitió que "yo admiro a Alexis Sánchez, es un gran jugador y en el mundo es reconocido. Al país donde voy, me dicen 'tú vienes de dónde Alexis Sánchez nació' y cosas así".

"Pero que la prensa no utilice mi nombre... obviamente, si me están comparando con él por la calidad futbolística lo aprecio, pero sería mucho mejor que pusieran 'María José Rojas' y abajo 'y la comparan con el Niño Maravilla, Alexis Sánchez'. Se agradecería", subrayó.





Coté Rojas le restó importancia al caso, ya que "quizá no fue con ninguna intención". Sin embargo, reiteró sus críticas al periodismo en general, ya que "pasa bastante que te preguntan sin saber".

"Como periodistas, siento que ustedes tienen un trabajo que es leer un poquito más, ahora, si no hay, pregúntenle a otra persona", disparó.





Su compañera en la Roja, Geraldine Leyton, respaldó a Rojas y manifestó que "me molesta que llegan periodistas a entrevistar y ni siquiera te conocen".

"Por ejemplo, el otro día que me iban a entrevistar, me dijeron 'Rocío'. Lo miré y le dije 'yo no soy la Rocío' y seguí caminando", relató.

Revisa el momento a partir del minuto 41:40 del video.