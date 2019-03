Cortés: 'Siempre tuvimos la convicción de que íbamos a empezar con el pie derecho'

Brayan Cortés, una de las figuras de Colo Colo en el triunfo del domingo ante Curicó Unido, analizó con Los Tenores el buen arranque de su equipo.

"Obviamente estamos felices, sumar siempre es importante y más hacerlo en tres partidos consecutivos. En la pretemporada buscamos conocernos mejor y siempre tuvimos la convicción de que íbamos a empezar con el pie derecho", indicó.

Respecto a su competencia en el arco con Agustín Orión, el seleccionado nacional aseguró que "no se sabía bien quién iba a empezar como titular, esa siempre fue mi meta. Gracias a Dios he podido jugar, me siento con confianza y he trabajado física y técnicamente. En Colo Colo no te puedes descuidar ningún minuto, hay que estar preparado".

En esa misma línea, el formado en Iquique comentó que "pensé varias veces la decisión de venir a Colo Colo, siempre tuve la disposición de luchar por el puesto. Fui paciente, trabajé aparte y hoy trato de aprovechar cada momento".

Por último, Cortés tuvo palabras para los aspectos futbolísticos en los que ha trabajado. "Uno siempre tiene que seguir mejorando, me siento bien jugando con los pies, en el juego aéreo y los reflejos. El juego de pies es algo que intento mejorar todos los días", señaló.