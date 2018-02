Corte de Copiapó acoge recurso de Vallenar e impide ascenso de Melipilla a Primera B

La Corte de Apelaciones de Copiapó votó a favor del recurso presentado por Deportes Vallenar y provocó un problema serio en el fútbol chileno: Melipilla no podrá debutar en la Primera B hasta que la instancia se pronuncie sobre el fondo del reclamo nortino.

Vallenar, además, pidió que el cuadro de la región Metropolitana no reciba dineros del Canal del Fútbol.

Tras la decisión, la ANFP suspendió el duelo entre Melipilla y La Serena.

Corte de Copiapo acoge solicitud de Vallenar de revisar situación de Melipilla a quien deja sin participar en el próximo campeonato de la primera B hasta q resuelva finalmente. Parte mañana campeonato de la B con 15 equipl pic.twitter.com/8OtMgdHG65 — Felipe Muñoz R. (@felipe_munoz_r) February 2, 2018

La polémica entre ambos equipos se inició cuando Deportes Vallenar ganó el ascenso mediante penales ante Melipilla, pero con un tiro que debió ser anulado y no repetido como hizo el árbitro Eduardo Gamboa. La ANFP ordenó jugar de nuevo la tanda de penales, porque el árbitro no había aplicado el reglamento correctamente, pero Vallenar no se presentó a la instancia.

El club del norte trató de resolver la controversia en el TAS, pero el tribunal deportivo se declaró incompetente.

"La ANFP forzó esto al obligarnos a ir a un tribunal deportivo por escrito para después desconocer su competencia. A diferencia de lo que hizo con otros clubes de sí aceptar tramitar las controversias en el TAS. Hay una discriminación inaceptable del Directorio de la ANFP", dijo John Sol, presidente de Vallenar, citado por La Tercera.

"Nos enteramos que Sebastián Moreno y Hugo Muñoz le mintieron a los presidentes en el último consejo, al decir que el TAS les había dado la razón sobre la decisión del Directorio de repetir los penales, ya que el TAS no resolvió el fondo del asunto al declararse incompetente", agregó.