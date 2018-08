Coria recordó antigua rivalidad con Gaudio que empezó por festejo a lo Marcelo Salas

Sorpresa causó en el mundo del tenis las designaciones de Gastón Gaudio, Guillermo Cañas y Guillermo Coria como nuevos capitanes de Argentina en la Copa Davis, sobre todo por la rivalidad de este último con el "Gato".



En una extensa entrevista con Infobae, Coria recordó cómo partió la rivalidad con su compatriota en el ATP de Viña del Mar 2001, donde ambos buscaban su primer título profesional.



"A el molestó que yo festejara como el 'Matador' Salas", indicó. Por ese entonces, el exnúmero 3° del mundo se impuso en la final de Viña por parciales de 4-6, 6-2 y 7-5, y empezó una disputa de nunca acabar.



Posteriormente, Gaudio lo derrotó en Buenos Aires y mientras Coria esperaba en la red para saludarlo, el 'Gato' "me dedicó un bailecito sin remera y revoleó una bandera de Independiente".



Otro encontrón se produjo en Hamburgo 2003, cuando Coria se impuso en semifinales. "¿Qué te pasa gil? Si me miras mal te cago a trompadas", le dijo Gaudio en la malla tras ser derrotado. No obstante, descartó haberse peleado a golpes en el camarín. "Nunca pasó a mayores, si te cagas a trompadas en un vestuario de tenis te suspenden automáticamente", agregó.



Por último, reconoció que pese a que el destino los unió para limar asperezas y trabajar juntos, "a Gaudio no lo invitaría a comer porque no somos amigos, pero la capitanía de la Davis nos llega en un buen momento".