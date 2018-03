Córdova: Nadie me ha pedido la renuncia y el club cree que puedo dar vuelta la situación

El técnico de Santiago Wanderers, Nicolás Córdova, aseveró que su puesto no ha estado en entredicho, puesto que se ha reunido con la dirigencia del cuadro catorro, el cual lo ha respaldado en su proceso.



A pesar de los resultados negativos del último tiempo, el estratega indicó que nadie le ha pedido la renuncia.



"La verdad que no. Tuve una reunión con todos y todo lo contrario. El club cree que podemos dar vuelta esta situación", aseguró.



Córdova de todas formas reconoce que hay observaciones por parte de la corporación de Wanderers, ya que "tengo claro que el no ganar genera malos humores en niveles generales y obviamente ellos están en su derecho de hacer peticiones. Lo tomo con suma tranquilidad porque finalmente han sido respetuosos en la forma que lo hicieron".