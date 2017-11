Córdova cuestionó al arbitraje tras la derrota de Wanderers a la U

Cierta responsabilidad a los árbitros otorgó el técnico de Santiago Wanderers, Nicolás Córdova, tras la caída ante Universidad de Chile. El estratega justificó su actuar en el encuentro, puesto que discutió mucho con el cuarto juez, a raíz de algunos cobros de César Deischler.



"Jamás voy a criticar un penal mal cobrado, un fuera de juego, pero cuando te va quedando la impresión de que es algo sistemático, uno se molesta. Cuando ves que la misma jugada es tarjeta para un lado y para el otro no, te molesta. Y eso finalmente te desenfoca", lanzó.



Con respecto al cometido de Deischler, Córdova sostuvo que "no quiero comerme una suspensión, pero si me lo preguntan es porque algo de eso hay".



Por otro lado, el DT de los Caturros consideró que "le perdonamos la vida tres o cuatro veces a la U", además de considerar que "lo más justo era que nos hubiésemos llevado al menos un punto".