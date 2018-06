Copa Libertadores: Los antecedentes entre los equipos que chocarán en octavos de final

La noche del lunes pasado se definieron los choques de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Colo Colo se enfrentará ante Corinthians en la llave de los 16 mejores.



Los albos se medirán por primera vez ante el "Timao", cuadro con el que no registra enfrentamientos por el torneo continental.



Otros duelos coperos sin precedentes son el de Flamengo vs Cruzeiro y el Atlético Tucumán vs Atlético Nacional, según datos de Opta.



Por otro lado, Racing y River Plate se han enfrentado en seis ocasiones por la Copa Libertadores, donde sorprendentemente la "Academia" nunca ha caído ante los "Millonarios".