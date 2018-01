Copa de la Liga: Alexis será suplente en la semifinal de ida ante el Chelsea

El Chelsea recibirá al Arsenal este miércoles a partir de las 17:00 hora chilena por una de las semifinales de ida de la Copa de la Liga.



Arsene Wenger apostó en la ofensiva por Iwobi, Welbeck y Lacazette, y no contará con Alexis Sánchez en el once estelar.



No obstante, el tocopillano estará en el banco de suplentes esperando su opción para saltar al césped del Stamford Bridge.

And here's our squad in text:



Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Bellerin, Wilshere, Xhaka, Maitland-Niles, Iwobi, Welbeck, Lacazette



Subs: Macey, Mavropanos, Mertesacker, Elneny, Nelson, Walcott, Alexis#CFCvAFC pic.twitter.com/UemkzUfMjR — Arsenal FC (@Arsenal) January 10, 2018