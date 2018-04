Copa Davis: El cantico de los hinchas argentinos contra Chile en San Juan

Chile derrota parcialmente por 1-0 a Argentina en la Copa Davis tras el triunfo de Nicolás Jarry ante Nicolás Kicker.



El clima ha sido amigable en el Aldo Cantoni y para el himno chileno los hinchas trasandinos guardaron silencio y respetaron la canción nacional.



No obstante, las burlas por la no clasificación al Mundial de Rusia siguen latentes y el publico ha cantado en varias oportunidades: "El que no salta no va al Mundial".