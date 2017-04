Coordinador del Sevilla y caso Sampaoli: "Estamos mosqueados y la afición está irritada"

La inminente partida de Jorge Sampaoli a la selección argentina y las reuniones a escondidas entre su abogada y Claudio Tapia, presidente de la AFA, colmó la paciencia de hinchas y funcionarios del Sevilla.



Pablo Blanco, coordinador de la cantera del Sevilla, manifestó el sentir popular en una entrevista con El Transistor: "Estamos mosqueados. La afición está bastante mosqueada, por las formas, no por el fondo".



Además, agregó que "las formas en las que Sampaoli y la AFA están llevando a cabo este tema no han sentado nada bien al sevillismo. La afición está bastante irritada, y cuando la afición del Sevilla FC está irritada ya sabéis cómo responde".



Por último, señaló que no cree que toda la parcialidad del equipo recrimine al DT. "No creo que la totalidad de los aficionados le piten a Sampaoli, porque también nos ha dado mucho", culminó.