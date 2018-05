Contreras y el penal no cobrado a favor de la UC: "Me pega en la mano"

Universidad Católica y Universidad de Chile repartieron puntos en San Carlos de Apoquindo en un clásico lleno de polémicas y protagonizado por el bajo arbitraje de Roberto Tobar.



Alejandro Contreras reconoció que cometió un penal, que el réferi dejó pasar y no cobró. "Creo que me pega en la mano, pero queda a criterio del árbitro si es cobrable o no. También hubo un penal para nosotros".



"Fue una jugada muy rápida. Recuerdo que me pega en la mano, queda a criterio del árbitro", agregó.



Por último, se refirió a su entendimiento con Rafael Vaz en la última línea. "Tanto él como yo y como todo el equipo tratamos de tener harta comunicación para poder estar bien parados y hacer un buen partido", concluyó.