Consejo para la Transparencia aclara puntos ante proceso de enrolamiento biométrico de Colo Colo

Desde este viernes hasta el jueves 17 de enero se realizará el proceso de enrolamiento biométrico para los hinchas que asisten a las galerías Arica y Lautaro en el estadio Monumental. Una medida que ha generado repercusiones por parte del Consejo para la Transparencia (CPLT).



La iniciativa tiene como objetivo, según el cuadro de Colo Colo, el aumentar la capacidad autorizada para los sectores anteriormente señalados.



Al respecto, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, manifestó que si bien el Cacique argumenta que la medida responde a una solicitud de parte de las autoridades para levantar el aforo, el análisis del marco jurídico "no autoriza una medida intrusiva de esta intensidad".



El timonel espetó que al carecer de obligación legal de enrolamiento biométrico, si una persona se niega a entregar los datos "no puede ser discriminada arbitrariamente para acceder al espectáculo…desde otro punto de vista es como si el comercio se negara a vender sus productos si los clientes no entregan su RUT".



Drago aclaró que las empresas a cargo de los espectáculos deportivos no podrían negar acceso al servicio que se ofrece por negarse a ser enrolado biométricamente, ya que esta negativa de acceso vulneraría el derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte del proveedor. Esto, dado que el sistema biométrico permite acceder a características físicas únicas de las personas para crear un perfil de los asistentes y permitir su identificación.



"Por lo general la ciudadanía no tiene conocimiento aún que la imagen de una persona es un dato personal, ya que se trata de información sobre una persona natural que es identificable, tal y como dice la ley. Además, bajo la legislación actual el perfil biométrico es un dato sensible, porque corresponde a características únicas y medibles de rasgos en los seres humanos que sirven para automáticamente reconocer o verificar una identidad", esgrimió el presidente del CPLT.