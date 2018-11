Conozca las propuestas de los candidatos al sillón de la ANFP

POR GONZALO ÁLVAREZ

Este jueves los dirigentes de los equipos que integran la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) definirán quién asumirá la presidencia del consejo de clubes, y se finalizará el ciclo que encabezó Arturo Salah desde enero de 2016.

La entidad que integra y preside la Federación de Fútbol de Chile viene de años complejos tras el mandato que cumplió Sergio Jadue entre 2011 y 2015, luego de ser acusado por la justicia estadounidense de corrupción en el FIFA Gate.

Para conocer las propuestas de los tres candidatos, ADN Deportes sometió a una encuesta a Jorge Uauy, Sebastián Moreno y Harold Mayne-Nicholls, quienes entregan sus propuestas para siete temas claves para los cuatro años que durará su mandato.

1) ¿Debe continuar Reinaldo Rueda en la selección?



Uauy: Me lo han preguntado bastante y, como he dicho en ocasiones anteriores a los medios, no conozco en su integridad el proyecto Rueda. En consecuencia, al comenzar mi periodo, sin duda que será una de las primeras reuniones que tendré. Luego de de eso y tras conocer a Reinaldo, en lo profesional y lo humano, se decidirá el futuro de la dirección técnica de la Selección. Cualquier respuesta hoy es apresurada. Creo en los proceso pero también en los resultados. Nos guste o no.



Moreno: Tenemos un compromiso de desarrollo con Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico. En el mediano plazo tenemos la Copa América. Tenemos que revalidar dos campeonatos que obtuvimos en las ediciones pasadas. Y el objetivo principal es clasificar al Mundial de Qatar. Tanto Reinaldo como su cuerpo técnico cuentan con las garantías para desarrollar su trabajo para el cual fue contratado.



Mayne-Nicholls: No soy muy partidario de interrumpir los procesos técnicos. Reinaldo Rueda ya ha hecho una evaluación bastante exhaustiva de todos nuestros jugadores disponibles para la selección nacional y no creo conveniente perder este año de trabajo.

2) ¿Qué proyecto tiene para el Complejo Juan Pinto Durán?



Uauy: Entiendo que existe un proyecto en marcha, mismo que tendremos que revisar en detalle. Hasta el minuto no hemos sido informados del mismo. Sin embargo, tengo la absoluta convicción que necesitamos un complejo deportivo del más alto nivel, en todo sentido, para la Selección, pero seremos cuidadosos en los recursos que se necesiten. No hipotecaremos la sostenibilidad de la ANFP si no hay recursos.



Moreno: Tenemos pensado desarrollar un lugar de primer nivel donde puedan convivir el fútbol masculino con todas sus selecciones nacionales inferiores, con el fútbol femenino, la selección adulta y las distintas selecciones que conforman el seleccionado femenino joven, también el fútbol playa y el futsal. Miramos Pinto Durán como un lugar donde se desarrolle de forma integral nuestro fútbol.



Mayne-Nicholls: Las selecciones del fútbol chileno con todo lo que le han dado al país necesitan un nuevo complejo, pero antes de ver cómo se realiza esto hay que hacer un estudio de factibilidad tanto económica y la sustentabilidad futura del complejo, antes de decidir si se hace o no se hace.

3) ¿Pretende mantener el torneo largo o volver a un torneo corto?



Uauy: Existe evidencia suficiente sobre todo tipo de torneos para hacer los análisis que correspondan sobre qué es mejor para el futbol chileno desde el punto de vista deportivo y económico. El tipo de torneo que tengamos en el futuro dependerá de lo que resuelva el consejo de presidentes y que sea mejor para los clubes.



Moreno: Lo que se requiera para el desarrollo del fútbol es su estabilidad en el sistema de campeonato. Recién llevamos un año con este sistema de campeonato, que fue acordado por el consejo de presidentes. Por cierto somos partidarios de mantener este sistema en el tiempo, la estabilidad es algo fundamental, e ir permanentemente evaluándolo con el consejo de presidentes.



Mayne-Nicholls: El tipo de torneos es algo que decide y determina el consejo de presidentes, no lo decide ni determina el directorio. Todos saben que siempre me han gustado los torneos largos, pero si el consejo de presidentes decide otra cosa, vamos a trabajar con mucho entusiasmo.

4) ¿Cómo pretende potenciar la Segunda División Profesional?



Uauy: Nosotros tenemos una propuesta distinta e innovadora que se remite a aumentar la participación juvenil en esta división, donde se privilegiará que en segunda compitan en su mayoría jóvenes. También es posible la creación de filiales de los equipos de Primera A y Primera B como se hace en el caso de la liga española.



Moreno: No puede ser que la Segunda División no genere ingresos. Primero hay que preocuparse de la generación de ingresos para los clubes que la conforman. En otros países se constituye como un semillero importante tanto para los clubes como, eventualmente, para las selecciones. Y por cierto, hay que dotar a los clubes de nuevas herramientas para que puedan perfeccionarse y generar diferentes ingresos que le permitan sobrevivir en el mediano y largo plazo.



Mayne-Nicholls: Necesita una profunda revisión, que puede también traer un cambio estructural profundo. No me parece un torneo en que hayan tan, pero tan pocos equipos. También hay que buscar y potenciar todos los beneficios de la participación en la ANFP, y esta tiene que tener una participación activa en algunos items como en el financiamiento de los traslados y los gastos que implican desarrollar un partido.

5) ¿Qué proyecto tiene para el fútbol joven, con el fin de aumentar el porcentaje de jugadores que participan en selecciones menores que llegan a la adulta?



Uauy: El tener mejores clubes va de la mano con una mayor participación y una mejor formación de los jóvenes. Así, tal como un círculo virtuoso, mejores clubes y mayor formación nos llevará a tener selecciones juveniles más competitivas, lo que impactará en el desarrollo de una selección adulta más potente. Lo que queda claro es que la regla del Sub 20 no contribuye a potenciar a los jóvenes, porque al cumplir 21 quedan sin competencia.



Moreno: Tenemos que entender que el núcleo generador de desarrollo del fútbol son los clubes. Desde el fútbol joven de los clubes surgen jugadores de selección. Como está establecido en nuestro plan estratégico, es necesario formar jugadores con características de jugador de selección desde la más temprana edad, partiendo de la Sub 15 en adelante. Es nuestro deber dotar de roce internacional de características propias de jugador de selección y, en esa medida, a medida que se vaya consiguiendo un grupo desde la más temprana edad, como se hace en otros países, que trabajan de esta forma, lograremos ir consolidando un grupo importante que en un porcentaje importante se vaya sumando a un recambio, a posteriormente a conformar un grupo sólido en las selecciones nacionales absolutas del futuro.

Mayne-Nicholls: Que los técnicos de esas divisiones viajen por los 32 clubes o los 42 clubes de la ANFP, vean en terreno entrenar a todos los niños y según eso hagan una evaluación y empiecen a invitar a jugadores. Ese viaje y esa vista de entrenamientos, al menos sea de una semana, y en el intertanto mensualmente se vayan jugando uno o dos partidos de carácter internacional, para que el técnico vaya sacando sus conclusiones. Y previo a los campeonatos juntarse tres semanas o un mes, y ahí hacer un entrenamiento con aquellos que el cuerpo técnico ha dejado seleccionados. Creo que ese cambio metodológico se impone en el fútbol chileno a la brevedad.

6) ¿Cómo pretende potenciar el fútbol femenino?



Uauy: Debemos caminar por la ruta de mejorar las filiales del futbol femenino de nuestros clubes, para que así la liga de futbol femenino sea una realidad y tenga la debida importancia.



Moreno: Ya tiene un camino trazado. Hemos avanzado muchísimo desde el año 2016 hasta esta fecha. Nos hemos puesto un plan estratégico para el desarrollo del fútbol femenino, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Entendemos que la punta de lanza para su desarrollo es nuestra selección nacional adulta y vamos a seguir potenciando el fútbol femenino a nivel de selecciones, estableciendo la Sub 15. En lo relacionado con liga hemos dispuesto ya -durante estos últimos dos años- una inversión muchísimo mayor para los traslados y alojamientos de las distintas jugadoras que componen la competición, en los distintos clubes.

Mayne-Nicholls: El gran proyecto para el fútbol femenino, para nosotros, es traer la Copa del Mundo adulta a Chile el año 2027. Tendríamos ocho años para trabajar y potenciar todo el fútbol femenino. Sería un evento de gran trascendencia para el país y sería un gran ejemplo.

7) ¿Hará o no cambios para mejorar la disciplina en la Selección? ¿Cuáles?



Uauy: La indisciplina no es aceptable. Para la mayoría de los niños de nuestro país, los futbolistas son ejemplos en sus vidas, son objeto de admiración. Esperamos instituir en acuerdo con los cuerpos técnicos medidas mínimas de cumplimiento en este aspecto.



Moreno: Es un tema que corresponde, por cierto, al cuerpo técnico y el entrenador, dado que es el líder de la disciplina dentro del camarín. Esa es una labor que tiene que realizar el seleccionador nacional y, por cierto, nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el entrenador.

Mayne-Nicholls: Para mí la disciplina no es un tema de reglas, no es un tema de permisos, no es un tema de obligaciones. La disciplina es un tema de compromiso y todo aquel jugador y jugadora que llegue a cualquiera de nuestras selecciones tiene que entender que aquí hay un compromiso que es mayor, que es el compromiso con todo el país. Y ese compromiso es mantener la disciplina. El que no lo entienda, lamentablemente no va a poder integrar la selección chilena.