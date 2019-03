Conor McGregor anuncia su retiro de las artes marciales mixtas a los 30 años

El irlandés Conor McGregor anunció su retiro oficial de las artes marciales mixtas (MMA) a los 30 años de edad.

En su cuenta de Twitter, el peleador aseguró que "he decidido retirarme" y "deseo a todos mis viejos colegas que les vaya bien en la competición. Yo ahora me uno a mis ex compañeros en esta aventura, ya en el retiro".

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!