Conmebol rechaza denuncia de Racing contra River Plate por inclusión de Zuculini

Tras el fallo de la Conmebol que determinó como ganador a Independiente en el duelo de ida ante Santos por Copa Libertadores, desde Racing esperaban la resolución por la supuesta mala inclusión de Bruno Zuculini por parte de River Plate.



La entidad rectora del fútbol sudamericano rechazó la denuncia de la "Academia" y cerró la polémica de cara al partido de vuelta que se jugará este miércoles.

"El Tribunal de Disciplina de la Conmebol resuelve no hacer lugar al recurso de reconsideración presentado por el Racing Club y no hacer lugar a la solicitud de apertura de expediente disciplinario", comunicó el organismo a través de su página web.



En la ida ambas escuadras no se sacaron ventajas e igualaron sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Por lo que todo se definirá esta tarde a partir de las 19:30 horas en el Antonio Vespucio Liberti.