Confirmado: Leeds United confirma la llegada de Marcelo Bielsa

Tras llegar a un acuerdo económico hace una semana, el Leeds United oficializó la llegada de Marcelo Bielsa como flamante DT.

En sus redes sociales, los Peacocks anunciaron el aterrizaje del Loco con una imagen del rosarino con el buzo de la selección chilena recalcando la misión de ganar el ascenso y volver a la Premier League.

El técnico aseguró al sitio oficial del Leeds que "siempre ha sido mi ambición trabajar en Inglaterra y he tenido varias oportunidades de hacerlo durante mi carrera, sin embargo, siempre sentí que era importante esperar a que llegara el proyecto correcto".

"Cuando un club con la historia de Leeds United me hizo una oferta, era imposible rechazarla", añadió.

Bielsa confesó que "estoy emocionado por el desafío que tengo por delante y espero colaborar con Victor, Andrea y Angus, mientras trabajamos arduamente para lograr grandes cosas en este club de fútbol".

