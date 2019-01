Confirmado: Canelo Álvarez enfrentará a Daniel Jacobs

El tricampeón mundial de boxeo, Saúl "Canelo" Álvarez, buscará unificar los títulos de la categoría mediano frente al estadounidense, Daniel Jacobs, en uno de los choques más esperados de este 2019.

El combate a realizarse el próximo 4 de mayo unificará tres títulos mundiales: los cinturones de la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo (AMB y CMB), actualmente en potestad del mexicano, y el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en poder de Miracle Man.

Álvarez se mostró alegre de protagonizar el combate en uno de los fines de semana más importantes de México, ya que se conmemora el triunfo del ejército azteca sobre el invasor francés en la Batalla de Puebla (1862).

"No tendo duda en salir victorioso y estaré a un paso de convertirme en el campeón mundial indiscutible de los pesos medianos", adelantó el púgil.

Si bien aún no hay recinto confirmado -probablemente sea el T-Mobile Arena de Las Vegas- la pelea será la segunda transmitida por DAZN, plataforma digital que firmó un millonario contrato con el Canelo.

De conquistar el cetro de la FIB, Álvarez será el tercer boxeador mexicano en quedarse con los títulos de los cuatro organismos más importantes del pugilismo, tal como lo hicieron Ricardo "Finito" López y Juan Manuel Márquez.

May 4 #CaneloJacobs is signed. Done deal! The best fights continue for @goldenboyboxing in 2019 on @dazn_usa. #CincoDeMayoWeekend #ChampionVSChampion #boxing pic.twitter.com/LdpjPG314A