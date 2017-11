Confederación Brasileña de Fútbol confirmó positivo en control doping de Guerrero ante Argentina

Un panorama difícil para Paolo Guerrero y Perú asoma, luego de que se informara con respecto al doping positivo que dio el ariete tras el cotejo ante Argentina. Tras los datos otorgados por medios argentinos, ahora se confirmó el recurso por parte del presidente de la Comisión de Control de Dopaje de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Fernando Solera.



En conversación con SporTV (y recogida por Globoesporte), el directivo indicó que todo ocurrió por un medicamento dado por la escuadra del Rímac al jugador.



"Lo que puedo decir es que me reuní con Flamengo, hice eso hoy (viernes) en la mañana, y la información que tenemos es el resultado analítico adverso de Guerrero es un medicamento administrado por la selección peruana. El jugador me dijo eso, el médico del Flamengo también, pero todavía no vi el resultado", sostuvo.



El hecho de que la CBF tenga esta información responde a que Guerrero es ariete del "Fla", conjunto de la Serie A brasileña. Además, detalló que el atacante tomó el tratamiento porque "estaba con una gripe muy fuerte".



"Esa información vino del jugador y es fruto de la conversación que tuve con él y con el Flamengo", explicó.