Con scouting incluido: El staff que tendrá Frank Kudelka en la U

Nuevos detalles han surgido en torno al staff que tendrá el nuevo técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka.



De acuerdo a ADN Deportes, el trasandino trabajará junto con Raúl Armando como ayudante de campo y Mauro Ceruti como preparador físico.



Por otro lado, Martín Cicotello formará parte en el área de scouting, según pudo comentar en AM 1150 de Santa Fe.



"Surgió esta posibilidad con él y retuve que era importante y que no podía desaprovecharlo. Él me explicó cómo funciona su estructura de trabajo, estaba interesado de incorporar una persona más, que realizara no solo trabajos de campo sino de scouting, de los rivales y del equipo propio y es algo en que me especialicé", sostuvo.