Con polémica, Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Canadá de Fórmula Uno

Por secretaria. Así se podría resumir la victoria de Lewis Hamilton sobre Sebastian Vettel en el Gran Premio de Canadá, el que terminó con polémica por la sanción aplicada al piloto alemán de Ferreri y que permitió el triunfo del británicó de Mercedes.

En pista, el más rápido y ganador de la carrera fue Vettel (Ferreri), quien completó 70 vueltas del trasado en Montreal con un tiempo de 1 hora, 29 minutos, 10 segundos y 742 milésimas. El problema es que ese tiempo, cuenta con la sanción de cinco segundos que le aplicaron los comisarios de la carrera.

Esto porque en la vuelta 48 de la carrera, Vettel se fue fuera de la pista y al regresar csi se choca que Hamilton que se aprestaba a sobrepasarlo. Aquella acción temeraria del alemán fue castigada por los jueces, aplicándole cinco segundos de sanción y permitiendo la victoria final de piloto británico de Mercedes.

Masticando la molestia, Vettel tuvo que conformarse con el segundo lugar, mientras que su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc fue tercero.

Así las cosas, Lewis Hamilton consiguió su quinta victoria de la temporada, la tercera consecutiva, estirando aún más su ventaja en el mundial de pilotos, al alcanzar los 162 puntos en solitario desde la cima de la tabla de posiciones.

