Compañero de chilenos en Racing confiesa: 'Todas las noches tengo ganas de salir a tomar'

Sorpresa mayúscula en el fútbol argentino. El jugador de Racing club, Ricardo Centurión, dejó boquiabiertos a los panelistas del programa "90 minutos" de Fox Sports, tras confesar que le gusta irse de fiesta todos los días y beber grandes cantidades de alcohol.

"A la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo. Si mis amigos me dicen que no salga, yo les digo que se vayan a dormir, que salgo yo solo. ¿Porque un amigo me acompañe a tomar algo es una mala influencia?", comenzó diciendo el futbolista.

"Vos no sos profesional acostándote a las 3 de la mañana", le lanzó óscar Ruggeri, y para refutar la opinión del "Cabezón", habló sobre lo que opina su madre.

"Mi mamá siempre está orgullosa de mí, aunque me acueste a las 6 de la mañana. Yo te escuché atentamente y la verdad que aprecio el consejo, muchas gracias", manifestó Centurión en el espacio.

Finalmente, el jugador terminó diciendo que "con mi representante acordamos hablar de una salida. Con el presidente estoy contento porque se portó bien, ojalá sea todo de la mejor manera. Les agradezco a ustedes las palabras de apoyo".