Colo Colo vs Universidad de Chile es el segundo clásico más desigual de Sudamérica

Universidad de Chile buscará este domingo romper la racha adversa ante Colo Colo a partir del mediodía en el estadio Nacional.



Los albos llevan un invicto de nueve partidos ante la U y hay que remontarse al Superclásico del 2013 para recordar la última caída del Cacique en Ñuñoa.



La brecha en el total de partidos entre ambos equipos es muy amplia y según datos de AS Chile, el clásico del fútbol chileno es el segundo más desigual de Sudamérica tras el Bolívar vs The Strongest.



En 182 encuentros, Colo Colo registra 82 victorias ante 48 triunfos azules. A su vez, ambos equipos han igualado en 52 oportunidades, dejando una ventaja de 34 partidos para los albos.



El historial de los clásicos de Sudamérica:



-Boca Juniors (77) vs River Plate (68)

-Peñarol (81) vs Nacional (72)

-Flamengo (103) vs Fluminense (93)

-Cerro Porteño (105) vs Olimpia (103)

-Barcelona (70) vs Emelec (68)

-Atlético Nacional (85) vs América de Cali (84)

-Alianza Lima (95) vs Universitario (85)

-Bolívar (87) vs The Strongest (52)