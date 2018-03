Colo Colo se encuentra en la búsqueda de un gerente deportivo

Colo Colo lleva casi un año sin gerente deportivo tras el despido de Óscar Meneses en junio de 2017, por lo que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ha estado involucrado en toda la materia de refuerzos y negociaciones.



Desde la concesionaria admiten que se encuentran en búsqueda de alguien para el cargo: "Hace tiempo que en Blanco y Negro estamos dándole vuelta a la idea de tener un gerente deportivo".



"No necesitamos tener un gerente solo por tenerlo, sino que debe ser una persona empoderada y capaz de ejercer todas las tareas que el cargo demanda de forma eficiente. No puede ser que el presidente, además de todas sus funciones, tenga que estar encima de todo lo relativo al fútbol", agregó una fuente de Macul a El Mercurio.



No obstante, aún no barajan nombres para el cargo. "Cuando hemos tocado el tema, aparece de inmediato la dificultad que implica conseguir un perfil como el que necesitamos. Debe ser alguien con algún grado de vinculación con Colo Colo o, en su defecto, que no la tenga con los rivales directos", señalaron desde ByN.