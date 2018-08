Colo Colo se defiende por hinchas en silla de ruedas que no pudieron ver el partido con Corinthians

Repudio causó la denuncia de hinchas de Colo Colo en la que a través de una fotografía mostraron como tres fanáticos en silla de ruedas no pudieron ver el partido ante Corinthians en el Monumental.



Desde Blanco y Negro emitieron un comunicado en su defensa y aseguraron que las personas afectadas no se encontraban en el sector especialmente habilitado.



Cabe recordar que el recinto de Macul cuenta con un área para la gente con capacidades diferentes en Océano, el cual aseguran desde el club está delimitado y ubicado a la altura de la primera corrida de asientos para asegurar una mejor visibilidad.



Por último, Colo Colo lamentó los inconvenientes que sufrieron los afectados y se comprometió a trabajar en las mejoras necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.





El sector habilitado del estadio Monumental para personas en silla de ruedas.