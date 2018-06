Colo Colo rechaza la oferta del Necaxa por Claudio Baeza

Blanco y Negro declinó la oferta de US$ 3 millones del Necaxa por Claudio Baeza (24), por lo que el volante continuará en los albos al menos hasta diciembre de 2018.



Desde la concesionaria decidieron no seguir despotenciando al plantel tras la partida de Octavio Rivero al Atlas de México. "Baeza no está en venta", aseguró un directivo de ByN a El Mercurio.



El técnico Héctor Tapia había manifestado su preocupación por una posible partida de "Serrucho", quien debutó por el Cacique en 2012, cuando tenía apenas 18 años.