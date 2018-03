Colo Colo es el equipo con más penales a favor en la historia del fútbol chileno

AS Chile



Tras el polémico penal cobrado a favor de la U. de Conce en el partido contra Colo Colo, Pablo Guede expresó toda su molestia y desde Macul realizaron un reclamo formal por el arbitraje de Héctor Jona.



Luego de esta situación, AS Chile elaboró la lista de los equipos más favorecidos con la pena máxima, donde el Cacique aparece en el primer lugar con el cobro de un penal cada 4,9 partidos.



Los datos incluyen 85 años de historia y 102 Torneos Nacionales de Primera División, desde que debutó el profesionalismo en 1933.



En segundo lugar aparece Universidad de Chile y tercero Cobreloa. El ránking del Top 10 elaborado por AS: