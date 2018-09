Colo Colo envía a Claudio Maldonaldo para observar a Palmeiras en Brasil

Colo Colo no quiere perder tiempo para su trascendental llave por los cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras, que se disputará el próximo jueves 20 de septiembre en el estadio Monumental y la vuelta el miércoles 3 de octubre en Sao Paulo.

Por ello, el entrenador de los albos, Héctor Tapia, decidió que parte de su cuerpo técnico vaya a Brasil a analizar tres partidos del Palmeiras, liderados por Claudio Maldonado.

El exvolante en compañía de Andrés Sánchez irán a ver en vivo y el directo los partidos de su próximo rival del torneo continental: 5 de septiembre vs. Atlético Paranense, 9 de septiembre vs. Corinthians y 12 de septiembre vs. Cruzeiro.

El fin de Tapia es no perder detalle de los movimientos de los brasileños en los partidos que tiene por delante, así también, para ver en terreno sus puntos débiles y desde ahí tratar de sacar ventaja en la difícil llave que se viene por delante.