Colo Colo confirma el once que parará ante la U sin Julio Barroso

Colo Colo ya tiene formación definida para medirse en un nuevo Superclásico ante Universidad de Chile este domingo el el estadio Nacional.

Y la mayor novedad del once que parará el Cacique, es la no inclusión de Julio Barroso. Pablo Guede decidió no citar al zaguero para el encuentro ante los azules.

De esta forma, los albos formarán con: Agustín Orión; Felipe Campos, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde; Óscar Opazo, Carlos Carmona, Claudio Baeza, Jaime Valdés, Jorge Valdivia; Octavio Rivero y Esteban Paredes.