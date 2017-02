Colo Colo cerró su plantel para este 2017

Luego de que la carta de nacionalización de Julio Barroso no llegó a Colo Colo (y por ende no pudo ser inscrito como chileno en el Clausura), las opciones para poder utilizar el beneficio que le dio la ANFP a los albos de poder sumar a un jugador más, tras la lesión de Matías Zaldivia, se redujeron, puesto que solo podía fichar a un futbolista libre chileno.



En vista de aquello, el técnico Pablo Guede decidió no hacer uso de esta alternativa y finalmente se prefirió no sumar a nadie más para el plantel del conjunto de Macul.



De hecho, el propio estratega señaló que se quedará con el elenco que ya cuenta, por lo que al limpio fueron tres las incorporaciones que se sumaron al equipo durante este 2017: Fernando Meza, Pedro Morales y Mark González.