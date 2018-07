Colo Colo arriesga pérdida de puntos por regalo de Claudio Baeza a la Garra Blanca

Colo Colo podría quedarse fuera de la pelea por el campeonato. Esto, debido a una infracción de Claudio Baeza al reglamento del campeonato nacional, que tiene a los albos bajo la lupa y con la opción de perder 10 puntos.



Según publicó El Mercurio, el volante de Colo Colo le regaló una polera a la Garra Blanca para ser sorteada en una rifa, acción que está totalmente prohibida por la ANFP.



El artículo 66 bis del Código de Procedimiento y Penalidades señala que "se prohíbe a todo club o sus directores, administradores, representantes legales o funcionarios contratados bajo cualquier modalidad, realizar dolosa o negligentemente cualquier contribución pecuniaria o en especies a los simpatizantes o adherentes de su institución o de cualquier otra de fútbol profesional".



"Serrucho" no solo otorgó la indumentaria con su dorsal, sino que quedó en evidencia al participar en un video que circula en las redes sociales, donde pidió para que los hinchas asistan a "la comisión de banderas para la rifa".



Los albos arriesgan una pérdida de 10 puntos, y el jugador podría ser suspendido por el mismo número de fechas.



No obstante, para que el Tribunal de Disciplina actúe de oficio necesita una denuncia del directorio de la ANFP, la que tendrá plazo hasta el 4 de agosto para tomar acciones.



El secretario general del organismo, Sebastián Moreno, aseguró no estar al tanto de la información, pero dejó en claro que evaluará la situación junto al directorio de la ANFP. "Buscaré el video para hacerme una idea más concreta", agregó en conversación con el matutino nacional.