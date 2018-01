Colo Colo arribó a La Serena sin la presencia de varias figuras

Pablo Guede, junto a su ayudante Gustavo Grondona, fueron los primeros en descender del avión que llevó a Colo Colo rumbo a La Serena.



El Cacique hará su pretemporada en la Cuarta Región, en un viaje que contó con varias ausencias, aunque por distintos motivos.



Tanto Esteban Paredes como Julio Barroso, Jorge Valdivia y Jaime Valdés no viajaron con el elenco albo, pero se sumarán el lunes al plantel.



No obstante, otro que no realizó el viaje fue Octavio Rivero, puesto que sufrió una lesión en esta jornada y fue intervenido.

