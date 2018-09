Colo Colo apelará a castigo en contra del Estadio Monumental

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, manifestó que Colo Colo no está conforme con el castigo en contra del Monumental de suspender con dos partidos sin público al recinto, indicando que el reporte de Carabineros se realizó con anterioridad a la entrega de toda la información recogida por el cuadro albo.



"Nos parece que la sanción es profundamente injusta, por cuanto se castiga a un 99% de hinchas que ha asistido pacíficamente a estos espectáculos, por la acción de unos pocos que no representa para nada el espíritu del resto del público que asiste a nuestro estadio", afirmó.



Ruiz-Tagle manifestó que a pesar de todo, el club no elude su responsabilidad, a tal punto de que "desde el primer minuto hemos entregado todos los antecedentes del caso a Estadio Seguro como a Carabineros y por lo tanto las sanciones que están estipulando no pueden agotarse en un grupo de barristas o en el mismo club, por cuanto aquí se necesita conocer a fondo cuáles han sido los hechos, las fallas de los sistemas y de esa forma actuar en consecuencia".



El timonel añadió que para conocer más detalles "presentaremos una querella criminal al Ministerio Público, con objeto de tener una investigación por parte de este y que nos permita conocer a fondo los hechos, los modos de actuar y tomar medidas que nos permita evitar que estos hechos se repitan".



De todas formas, el presidente sostuvo que "vamos a apelar ante la segunda sala del tribunal de la ANFP, por cuanto consieramos que es una sanción profundamente injusta y que por otro lado tampoco pondera la abundante prueba sobre el cumplimiento de Colo colo de los protocolos de seguridad".