Collin Martin confesó ser gay y es el único en las canchas de las grandes ligas estadounidenses

La homosexualidad se está viviendo cada vez más inclusivamente en las canchas del mundo. Un ejemplo de esto es la confesión de Collin Martin, de 23 años, mediocampista del Minnesota United, equipo perteneciente a la MLS.

A través de sus redes sociales reveló abiertamente su orientación sexual. "He sido gay durante muchos años para mi familia y amigos, y esto incluye a mis compañeros de equipo", indicó, luego de la noche del Orgullo que celebró el club.

"Hoy, estoy orgulloso de que todo mi equipo y la administración de Minnesota United sepan que soy gay. He recibido sólo amabilidad y aceptación de todos en la liga y eso ha hecho que la decisión de salir en público sea mucho más fácil", explicó.

Además, hizo un llamado a otros deportistas que estén "dentro del closet" a salir. "Quiero aprovechar este momento para alentar a otros que practican deportes profesionalmente o de otra forma a confiar en que el deporte los recibirá de todo corazón", alentó.

De esta manera, martin se conviritió en el único jugador de las grandes ligas, como la MLS, NBA, MLS, NFL y NHL, en participar siendo abiertamente homosexual, luego del retiro de Robbie Rogers en noviembre de 2017.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv