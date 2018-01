Colaborador de Martino en Atlanta sobre Carmona: No creo que se vaya a Colo Colo

Difícil asoma la posibilidad de que Carlos Carmona se transforme en refuerzo de Colo Colo. Así por lo menos lo expresó Rodrigo Ríos, exjugador y actual colaborador de Gerardo Martino en Atlanta United, quien dijo que el volante ha recuperado el nivel con el que se mantuvo en Europa.



En conversación con ADN Deportes, el ayudante sostuvo que "Carmona tiene contrato vigente por dos años más. Tuvo un año excelente después de una operación a la cadera y no es sorpresa el interés de Colo Colo y el de otros equipos (…). No hay intención de dejarlo partir y no habría motivo para eso así como así".



Ríos comentó que para que los albos cuenten con sus servicios, debe haber una oferta importante de por medio, ya que los norteamericanos hicieron un esfuerzo por fichar al oriundo de Coquimbo.



"Es difícil que se vaya si no llegan a un acuerdo. Todas las cosas se pueden dar. El tema personal de los jugadores siempre es importante en los clubes en que están. En ese sentido, Carlos tiene mucho que decir, pero también están los intereses del club, que hizo su inversión y si Colo Colo está en condiciones de cubrir algunos costos me imagino que siempre hay operaciones que se pueden dar", dijo.