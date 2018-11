Cocca: "Soy consciente de lo grande e importante que es Colo Colo en el continente"

Uno de los nombres que ha surgido para la banca de Colo Colo, Diego Cocca, conversó con El Mercurio, en donde se refirió a la posibilidad de recalar en el Cacique.



Al respecto, comentó que "soy muy respetuoso en estos temas. No he tenido contacto con nadie de Colo Colo y sé de lo que comentan por lo que he leído en las noticias…Sé, también, que Marcelo Espina, a quien conozco por unas entrevistas que me realizó, es el gerente deportivo".



Acerca del interés del Cacique y su historia, Cocca confesó que "me gusta el club, porque es un grande. Como Racing, al que dirigí, y donde tuve la fortuna de salir campeón. Son equipos importantes a nivel sudamericano y que aspiran siempre a lo máximo. Eso me motiva enormemente. Sería un lindo y un hermoso desafío. Pero repito dos cosas: no he tenido contacto con nadie y todavía no he podido finiquitar mis asuntos en México".



Vale recordar que el argentino aún no cierra los temas legales con Xolos de Tijuana, elenco en el que alcanzó las semifinales del Clausura, aunque tuvo una irregular campaña en el Apertura.

Por último, Cocca comentó que está dispuesto a reunirse con Marcelo Espina, ya que "soy consciente de lo grande e importante que es Colo Colo en el continente".