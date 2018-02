Coach de Garin confirma su presencia ante Argentina en abril por Copa Davis

Horacio Matta, coach de Christian Garin, confirmó que el joven tenista chileno estará en la llave ante Argentina por la Copa Davis en abril próximo.



En conversación con ADN Deportes, indicó que "la idea es que llegue contra ellos. Sería un proceso natural con los torneos que vienen. Ya debería tener varios partidos en el cuerpo y llegar a esa serie más preparado".



Matta añadió que "a esa altura, si no tuviera lesiones, no debería tener problemas para que esté en esa serie".



Recordemos que Garin no estuvo presente para la llave contra Ecuador, puesto que su coach argumentó que no venía con ritmo de competencia.