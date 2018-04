Clubes de Segunda División denuncian abandono de la ANFP

Pese a que el inicio del campeonato de la Segunda División estaba programado para el 18 de marzo, la pelota aún no comienza a rodar y existe incertidumbre en varios clubes de la categoría.



Deportes Recoleta, San Antonio Unido, Santa Cruz, Fernández Vial, General Velásquez, Independiente de Cauquenes y Deportes Iberia no aguantaron más la situación y emitieron un comunicado acusando un abandono por parte de la ANFP.



En el escrito señalan que hubo un aumento en el monto de garantía que asciende a 36 millones de pesos, el cual se fijó de manera arbitraria por parte de los dirigentes.



Además, alegan que a solo días del supuesto inicio de campeonato, aún no reciben el fixture, "haciendo imposible organizar los viajes y solicitar los permisos".



Por otro lado, manifiestan que Fernández Vial y General Velásquez, recién ascendidos, aún no han podido ser habilitados para participar en la categoría pese a cumplir con todos los trámites y pagos correspondientes.



En la categoría acusan al directorio presidido por Arturo Salah de "precariedad económica y desamparo" con la Segunda División del fútbol chileno.



"Solicitamos de forma urgente concretar una reunión con la mesa directiva de la ANFP, para efectos de buscar soluciones reales y concretas a todas las dificultades señaladas", finaliza el comunicado.

