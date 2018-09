Club formador de Bravo reclama 260 mil euros del traspaso del chileno al City

Un verdadero sueño vivía el Club Deportivo Las Acacias de Viluco en el momento en que Claudio Bravo se transformaba oficialmente en nuevo arquero del Manchester City, club que embolsó por su carta la suma de 16 millones de euros.

Según los calculos del pequeño equipo de fútbol de Buin, por derechos de formación le corresponderían 260 mil euros, el 1, 625% del total del mismo, especifica un reportaje realizado por el diario La Tercera.

Pero esta alentadora noticia para Las Acacias se tranformó en un verdadero problema, ya que acusan que el City no les canceló un sólo peso, aunque desde el club ingles se defienden argumentando que aquel dinero fue cobrado por la propia ANFP.

Leonardo Herrera, tesorero del club formador de Bravo, sostuvo al respecto que "como se puede apreciar en el pasaporte federativo de Claudio, lo tuvimos desde los 12 años y se fue a Colo Colo poco antes de cumplir 17. En total, cinco temporadas y tres meses acá, por eso lo que nos corresponde es el 1,625% de su traspaso al City".

Pero el problema se armó después que el club fuera desafiliado de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) , ya que por esta situación debía ingresar la petición del dinero en la FIFA a través de la ANFP.

Este trámite tenía que hacerlo a través del ente rector, ya que como club perteneciente a la ANFA estaba impedido, al no estar en el Sistema de Correlación de Transferencias de la FIFA.

Tras ingresar la solicitud, desde la sede de Quilín informaron que era improcedente, ya que el dinero ya había sido cobrado en 2017. ¿Por quién? Colo Colo ya tiene su parte (cerca de $ 500 mil). La que le correspondía a Las Acacias fue cobrada por la propia entidad que preside Arturo Salah, apunta Herrera.

Esto se debió, explica, a que el club estaba desafiliado al momento del traspaso, a quien le correspondía recibir esos recursos es a la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), entidad que también preside Salah.

Dada esta compleja situación, Las Acacias demando al City al Tas. "Eso es efectivo. Demandamos al City, pero aún no han contestado. Queremos saber si es cierto que la ANFP, como se nos dijo por el propio organismo, cobró el dinero. Y si lo hizo de forma correcta o no. Si bien estábamos desafiliados al momento del traspaso, está establecido que tenemos dos años de plazo desde la fecha de la operación para volvernos a afiliar y demandar; lo hemos cumplido", sostuvo Herrera.

Por su parte, desde la ANFP informaron que "la Federación de Fútbol de Chile recibió dineros de los derechos de formación del jugador del City Claudio Bravo. Al momento de recibir esos recursos, el Club Las Acacias no existía en los registros federativos de la ANFA, producto de lo cual quedaron en su contabilidad. FIFA envió una carta dirigida a la ANFA para obtener mayor información acerca del club y ANFA no ha entregado respuesta a FIFA sobre este tema. Los recursos se encuentran en la Federación. Mientras ANFA no entregue una respuesta oficial a FIFA, la Federación no puede disponer de esos recursos para ningún fin".

Como se observa existe mucha confución sobre qué es lo que realmente sucede con ese dinero y más aún, donde irá a parar más adelante. Habra qué esperar que dice el TAS tras la denuncia y sobre todo la ANFA, quien sería clave -según especifica la ANFP- para solucionar la situación de Las Acacias.