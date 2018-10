Clavito Godoy duro contra sus pupilos: "Es un equipito"

A falta de dos fechas para el final del torneo de Primera B, San Marcos de Arica no deja el fondo de la tabla de posiciones y el descenso parece un futuro cada vez más cierto.

El entrenador de los nortinos, Hernán “Clavito” Godoy, no tuvo reparos y se refirió en duros términos al rendimiento de su equipo y a su antecesor, Luis Musrri, tras el empate 0-0 con Barnechea.

"En el fútbol las oportunidades no hay que desperdiciarlas. Este empate es la causa de perderse tantos goles. Con un equipo inoperante, que no hace goles, es difícil salvarse. Vamos a seguir luchando, no nos vamos a entregar… Estoy molesto porque no aprovechamos la instancia de estar jugando de local. Barnechea jugó bien, no bajó los brazos, con una defensa sólida, pero nuestros delanteros son inoperantes. Si no hacen goles a la defensa más batida, estamos ubicados en el lugar que nos corresponde", dijo el adiestrador.

Godoy no tuvo problemas en darle nombre y apellido a sus críticas. Sobre John Agüero y Alexis Vega dijo: "¿Cómo justifico la salida de Agüero? ¿Estaba jugando bien? Agüero mucho chiche, mucha maraña, es enfermante. Vega nunca dispara al arco, tiene un tiro libre y la manda al otro extremo. Estas son las condiciones de acuerdo a lo que se contrató, una planilla de 20 millones de pesos, y ahora se ven las consecuencias".

"Hemos sido ciento por ciento profesionales, pero ustedes saben que aquí la culpa la tiene Luis Musrri y Carlos Ferry por hacer un equipo mediocre, un equipo penca", agregó.

"He salvado a equipos con buenos planteles, esos eran equipos. Este es un equipito. No es por bajarlos de categoría, pero un chico que gana 300 mil pesos a diferencia de uno que gana 5 millones, pónganse en la realidad también", cerró.